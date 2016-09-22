Еще один лоукостер входит на рынок Азербайджана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Российский бюджетный авиаперевозчик “Победа” с 31 октября начнет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Ростов-Баку-Ростов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана (ГАГАА).

По информации, администрация выдала соответствующее разрешение на выполнение полетов четыре раза в неделю, рассмотрев запрос авиакомпании.

Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В то же время ГАГАА продолжает переговоры с рядом авиакомпаний о начале полетов в различные регионы страны.

Отметим, что это уже пятый лоукостер на рынке Азербайджана. В настоящее время в страну летают бюджетные авиакомпании Flydubai, WizzAir, Pegasus и airBaltic.