 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще один лоукостер входит на рынок Азербайджана

    ГАГАА продолжает переговоры с рядом авиакомпаний о начале полетов в различные регионы страны

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Российский бюджетный авиаперевозчик “Победа” с 31 октября начнет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Ростов-Баку-Ростов.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана (ГАГАА).

    По информации, администрация выдала соответствующее разрешение на выполнение полетов четыре раза в неделю, рассмотрев запрос авиакомпании.

    Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

    В то же время ГАГАА продолжает переговоры с рядом авиакомпаний о начале полетов в различные регионы страны.

    Отметим, что это уже пятый лоукостер на рынке Азербайджана. В настоящее время в страну летают бюджетные авиакомпании Flydubai, WizzAir, Pegasus и airBaltic.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi