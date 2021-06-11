Еще один блок-поезд в рамках проекта TURKUAZ находится в Азербайджане

Еще один контейнерный экспресс-поезд прибыл из Турции в Азербайджан в рамках проекта TURKUAZ - нового логистического продукта, разработанного дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" — ADY Container, совместно с партнерами Pasifik Eurasia

Еще один контейнерный экспресс-поезд прибыл из Турции в Азербайджан в рамках проекта TURKUAZ - нового логистического продукта, разработанного дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" — ADY Container, совместно с партнерами Pasifik Eurasia Logistics из Турции и GR Logistics and Terminals из Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

Пунктом назначения блок-поезда, отбывшего со станции Маршандиз в Анкаре, является Сумгайытский терминал ADY Container. В 32-х 20-футовых контейнерах из Турции в Азербайджан доставлена сода промышленного назначения общим весом 880 тонн.

В рамках проекта TURKUAZ дважды в неделю осуществляются грузоперевозки из Турции в Азербайджан и в обратном направлении.

Регулярность поезда, перевозящего экспортно-импортные грузы из Турции в Азербайджан и наоборот, увеличит объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, расширит пропускную способность этой линии и повысит ее конкурентоспособность.