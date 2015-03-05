Движение транспорта ограничено еще на одной столичной дороге

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В рамках работ, предусмотренных по дорожно-транспортному комплексу в период подготовки к I Европейским играм, приступили к ремонтным работам на улице Микаила Алиева.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Пюнхан Мурсалиев, в связи с прокладкой нового асфальтобетонного покрытия, сегодня с 16 часов 30 минут полностью приостановлено движение на отрезке пересечения дорог напротив Национальной гимнастической арены и улицы Мехти Аббасова, включая круг на пересечении указанных улиц.

"После завершения работ, ближе к ночи (в 23:00-00:00), дорогу планируется открыть. П.Мурсалиев попросил водителей воспользоваться альтернативной дорогой.