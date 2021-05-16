Еще на 7 маршрутах в Баку внедрят безналичную оплату

С 17 по 20 мая автобусы еще 7 регулярных маршрутов будут интегрированы в систему безналичной оплаты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).
C 17 мая перейдут на карточную систему автобусы 29 и 81, с 18 мая - 71 и 83, с 19 мая - 53 и 66, с 20 мая - 31.
Тем самым, количество маршрутов, интегрированных в систему BakiKart, достигнет 60.
В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 600 тыс. пассажиров (33% от общего числа пассажиров).