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Еще на 7 маршрутах в Баку внедрят безналичную оплату

Еще на 7 маршрутах в Баку внедрят безналичную оплату С 17 по 20 мая автобусы еще 7 регулярных маршрутов будут интегрированы в систему безналичной оплаты.
Инфраструктура
16 мая 2021 г. 16:09
Еще на 7 маршрутах в Баку внедрят безналичную оплату
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С 17 по 20 мая автобусы еще 7 регулярных маршрутов будут интегрированы в систему безналичной оплаты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

C 17 мая перейдут на карточную систему автобусы 29 и 81, с 18 мая - 71 и 83, с 19 мая - 53 и 66, с 20 мая - 31.

Тем самым, количество маршрутов, интегрированных в систему BakiKart, достигнет 60.

В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 600 тыс. пассажиров (33% от общего числа пассажиров).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 7 marşrut xəttində nağdsız ödəniş olacaq

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