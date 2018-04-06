Еще на 4 станциях бакинского метро оповещения будут сопровождаться музыкой

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО “Бакинский метрополитен” привнес определенные изменения в ряд станций.

Как сообщает Report, на 4 станциях оповещения будут сопровождаться музыкальным фрагментом и озвучкой на английском языке.

Пресс-секретарь ЗАО Насими Пашаев подтвердил Report этот факт.

По его словам, тем самым число станций, где оповещения сопровождаются музыкальным фрагментом, достигло 24:

"До сегодняшнего дня оповещения на 5 из 25 станций метро не сопровождались музыкой и озвучкой на английском языке. Это – станции метро "Aвтовокзал", "Мемар Аджеми", "Джафар Джаббарлы", "Шах Исмаил Хатаи" и "Бакмил". Отныне кроме "Бакмил", все 4 станции оснащены музыкальным сопровождением и озвучкой как на азербайджанском, так и на английском языке. Названия станций и анонсы даются на двух языках".

Н.Пашаев сообщил, фрагменты из каких музыкальных произведений будут звучать на станциях метро. На станции "Шах Исмаил Хатаи" - из балета "1001 ночь" Фикрета Амирова, на станции "Джафар Джаббарлы" - из "Азербайджанского каприччио", на станции "Автовокзал" - "Аразбары" Узеира Гаджибекова, на станции "Meмар Аджеми" – фрагмент из произведения "Лейла" Рауфа Гаджиева.