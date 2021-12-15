ЕС поддержал прокладку железнодорожной линии по Зангезурскому коридору

Европейский союз (ЕС) еще раз выразил поддержку созданию коммуникационной инфраструктуры в регионе Южного Кавказа, открытию и развитию коммуникаций, обеспечивающих связь между странами.

Европейский союз (ЕС) еще раз выразил поддержку созданию коммуникационной инфраструктуры в регионе Южного Кавказа, открытию и развитию коммуникаций, обеспечивающих связь между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель в заявлении по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Бельгии Брюсселе.

Он также подчеркнул, что ЕС будет поддерживать эти проекты за счет экономических и инвестиционных ресурсов.

В заявлении особо затрагивается тема о строительстве железнодорожной линии. Оно предполагает прокладку железной дороги по Зангезурскому коридору. Также было подчеркнуто, что таможенный и пограничный контроль на железной дороге будет организован на основе принципа взаимности. Тем самым была еще раз подтверждена справедливая позиция Азербайджана касательно этого коридора.

Напомним, что на встрече был широко обсужден вопрос об открытии коммуникационных и транспортных линий между Азербайджаном и Арменией. Армянская сторона подтвердила взятые на себя обязательства по прокладке железнодорожной линии на своей территории, заявив, что скоро буден дан старт процессу. Стороны достигли договоренности об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля на основе принципа взаимности.