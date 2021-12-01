ЕС направит 300 млрд евро в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты

Евросоюз (ЕС) намерен инвестировать 300 млрд евро к 2027 году в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру.

Евросоюз (ЕС) намерен инвестировать 300 млрд евро к 2027 году в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечается в заявлении ЕК, средства будут направлены на инфраструктурные, цифровые и климатические проекты, которые будут способствовать так называемому зеленому переходу. "Этот план - увеличение инвестиций, способствующих продвижению демократических ценностей и высоких стандартов, благого управления и прозрачности, равноправного партнерства, экологически чистой и безопасной инфраструктуры и стимулирующих инвестиций частного сектора", - характеризует ЕК новый план инвестиций.

При этом Еврокомиссия пока не называет конкретных проектов, в которые будут инвестированы деньги. "Институты ЕС, государства-члены и европейские финансовые институты будут сотрудничать с европейским бизнесом, а также правительствами, гражданским обществом и частным сектором в странах-партнерах", - отметила ЕК.