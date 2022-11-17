ЕС и Казахстан рассмотрят возможность развития ТМТМ

Евросоюз и Казахстан рассматривают возможность совместного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Евросоюз и Казахстан рассматривают возможность совместного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Мухтар Тлеуберди на брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который находится с визитом в Астане.

"С учетом текущей геополитической ситуации мы отметили важность развития международных транспортных коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, рассмотрели вопросы поддержки Европейским союзом развития Транскаспийского международного транспортного маршрута", — сказал Тлеуберди.

По словам министра, сегодня Евросоюз - крупнейший торговый и инвестиционный партнер республики с общим объемом прямых инвестиций более 160 млрд долларов. За последние девять месяцев объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг 29,5 млрд долларов, увеличившись на 42%.

"Мы заинтересованы в дальнейшей диверсификации диалога в торгово-экономической сфере с фокусом на углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, переходе к зеленой экономике, повышении энергоэффективности, цифровизации, транспорта и логистики", - отметил Тлеуберди.

Отметим, что ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из 8 стран.