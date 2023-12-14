ЕС и ЕИБ выделят Молдове кредит в рамках железнодорожного коридора Север-Юг

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят Молдове 53,2 млн евро на ремонт железнодорожного коридора Валчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары.

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят Молдове 53,2 млн евро на ремонт железнодорожного коридора Валчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Деньги будут направлены на восстановление 128 км железных дорог, которые "находятся в неудовлетворительном состоянии, создавая риски для железнодорожного движения и потенциально нарушая работу региональных логистических цепочек".

В этой связи правительство утвердило начало переговоров и одобрение подписания соглашения о финансировании.

Выделенная сумма включает 41,2 млн евро в виде кредита на 30 лет на льготных условиях от этого банка и гранта в размере 12 млн евро от ЕС.

"Этот участок обеспечивает железнодорожное сообщение с промзоной на севере и в центре Молдовы, свободными экономическими зонами в Маркулештах, Бельцах, Унгенах и Кишиневе, а также экспорт, импорт и транзит товаров из Румынии и Украины. Он также соединяется с железнодорожным коридором Кайнары-Чимишлия-Бессарабка-Джурджулешты, который используется в том числе, для логистики товаров, транспортируемых в порты Дуная и Черного моря", - уточнил Спыну.

Он отметил, что внедрение проекта сократить время транспортировки, снизит нагрузки на дорожную инфраструктуру, а также увеличит объем перевозок крупнотоннажных и габаритных грузов железнодорожным транспортом.

Реабилитация участков железнодорожного коридора "Север-Юг" будут способствовать экономическому развитию Молдовы и упростит транспортировку товаров из Украины в ЕС.