О нас

ЕС и ЕИБ выделят Молдове кредит в рамках железнодорожного коридора Север-Юг

ЕС и ЕИБ выделят Молдове кредит в рамках железнодорожного коридора Север-Юг Евросоюз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят Молдове 53,2 млн евро на ремонт железнодорожного коридора Валчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары.
Инфраструктура
14 декабря 2023 г. 11:41
ЕС и ЕИБ выделят Молдове кредит в рамках железнодорожного коридора Север-Юг

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят Молдове 53,2 млн евро на ремонт железнодорожного коридора Валчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Деньги будут направлены на восстановление 128 км железных дорог, которые "находятся в неудовлетворительном состоянии, создавая риски для железнодорожного движения и потенциально нарушая работу региональных логистических цепочек".

В этой связи правительство утвердило начало переговоров и одобрение подписания соглашения о финансировании.

Выделенная сумма включает 41,2 млн евро в виде кредита на 30 лет на льготных условиях от этого банка и гранта в размере 12 млн евро от ЕС.

"Этот участок обеспечивает железнодорожное сообщение с промзоной на севере и в центре Молдовы, свободными экономическими зонами в Маркулештах, Бельцах, Унгенах и Кишиневе, а также экспорт, импорт и транзит товаров из Румынии и Украины. Он также соединяется с железнодорожным коридором Кайнары-Чимишлия-Бессарабка-Джурджулешты, который используется в том числе, для логистики товаров, транспортируемых в порты Дуная и Черного моря", - уточнил Спыну.

Он отметил, что внедрение проекта сократить время транспортировки, снизит нагрузки на дорожную инфраструктуру, а также увеличит объем перевозок крупнотоннажных и габаритных грузов железнодорожным транспортом.

Реабилитация участков железнодорожного коридора "Север-Юг" будут способствовать экономическому развитию Молдовы и упростит транспортировку товаров из Украины в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU, EIB to provide loan to Moldova as part of North-South railway corridor

Самое важное

В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:42
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
13 декабря 2023 г. 13:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
12 декабря 2023 г. 21:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
11 декабря 2023 г. 22:07
Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi