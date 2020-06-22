​ЕС: Азербайджан страдает от нехватки воды

Поддержка Европейского Союза поможет Азербайджану получить лучший доступ к информации о водных ресурсах. Начиная с сегодняшнего дня, специалисты по водным ресурсам из Азербайджана и Европейского агентства по окружающей среде будут проводить онлайн-тренинг по развитию потенциала для управления ЭкоПорталом.

Об этом сообщили Report из представительства ЕС в Азербайджане.

Поскольку Азербайджан является одной из стран региона с дефицитом воды, эффективность использования воды и защита пресноводных экосистем имеют жизненно важное значение. ЭкоПортал Азербайджана будет поддерживать обмен данными и информацией между водохозяйственными агентствами.

При поддержке Европейского Союза данные о качестве воды в Азербайджане были согласованы в соответствии с требованиями словаря данных о качестве воды WISE. Теперь они совместимы с европейскими данными. Аналогичным образом, показатели, разработанные на основе данных о качестве воды и опубликованные на ЭкоПортале, соответствуют шаблону индикаторов Европейского агентства по окружающей среде. Это позволит сравнить состояние водных ресурсов Азербайджана с соседними странами, а также с любой из стран-членов ЕС. Наличие сопоставимых показателей будет поддерживать основанный на знаниях политический диалог по водным ресурсам на национальном и региональном уровнях.

Разработанный набор показателей позволяет также широкой общественности получать информацию о наличии и качестве воды.

ЭкоПортал является платформой, где доступны все показатели, а также многие другие данные и информация, которые будут полезны всем, кто использует водные ресурсы, исследовательскому сообществу, международные организация, которые в значительной степени зависят от национальных данных для региональных или глобальных оценок.

Функциональные возможности системы и дизайн ЭкоПортала основаны на Европейской системе информации о воде (WISE), которой все государства-члены ЕС сообщают свои данные о воде и обмениваются информацией. ЭкоПортал представляет данные о воде, показатели, динамические карты и отчеты. Это позволяет обмениваться данными и информацией между национальными агентствами по водным ресурсам в соответствии с принципами и практикой Совместной системы экологической информации. Граждане, эксперты, пользователи водных ресурсов и ученые теперь могут получить доступ к различным базам данных и сравнить данные о качестве воды в Азербайджане с данными государств-членов ЕС.