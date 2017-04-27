Эршад Гусейнов: Уровень автомобилизации в Баку равен 25%

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Общий уровень автомобилизации в Азербайджане равен 15%. На каждые 9 человек приходится 2 автомобиля. В Баку же эта цифра составляет 25%.

Как сообщает Report, об этом сказал юрист-эксперт Эршад Гусейнов на мероприятии на тему “Модернизация транспортной системы в Баку: текущая ситуация и будущие планы”.

“Некоторые автомобили непригодны для общего использования. Какова же будет ситуация, если мы достигнем европейского уровня? Там эта цифра составляет 60%. Наша главная проблема не в количестве транспортных средств, а в их управлении. Основная нагрузка должна падать на общественный транспорт. Необходимо достичь необходимого уровня знаний и поведения водителей, пешеходов, организаторов движения и пр. Дорожная инфраструктура, знаки, светофоры, дорожная разметка, развязки, мосты и пр. должны быть в порядке. Парковки, транспортные средства должны быть в хорошем техническом состоянии”, - добавил эксперт.