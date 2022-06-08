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Эрман Эреке: Половина грузоперевозок между ЦА и Турцией может пройти через Зангезурский коридор

Эрман Эреке: Половина грузоперевозок между ЦА и Турцией может пройти через Зангезурский коридор С открытием Зангезурского коридора, упрощением ряда процедур в Азербайджане, отсюда может проходить более половины грузооборота между Средней Азией и Турцией.
Инфраструктура
8 июня 2022 г. 12:37
Эрман Эреке: Половина грузоперевозок между ЦА и Турцией может пройти через Зангезурский коридор

С открытием Зангезурского коридора, упрощением ряда процедур в Азербайджане, отсюда может проходить более половины грузооборота между Центральной Азией и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Постоянного представительства в Турции и на Ближнем Востоке Международного союза автомобильного транспорта Эрман Эреке на встрече в Баку с делегацией Союза ассоциаций автомобильных перевозчиков Организации черноморского экономического сотрудничества, представителями Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Каспийского морского пароходства.

По его словам, в настоящее время годовой оборот между Турцией и странами Центральной Азии в среднем составляет 110-120 тыс. TIR.

Он отметил, что открытие коридора Зангезурского коридора принесет выгоду всем в регионе, поскольку этот маршрут является альтернативным и новым направлением, он может оказать достаточное влияние на объем грузоперевозок.

"Зангезурский коридор считается точкой полного пересечения транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. С запуском этого коридора увеличится объем грузоперевозок через Турцию из Ирака, Сирии и южных портов Средиземного моря", - сказал он.

Президент Союза ассоциаций автомобильных перевозчиков Мехмет Уйлуку отметил, что Международный союз автомобильного транспорта и Организация черноморского экономического сотрудничества готовы оказать Азербайджану всю необходимую поддержку.

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Версия на английском языке ФотоErman Ereke: Half of cargo transport between Central Asia and Turkiye can pass through Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке ФотоErman Ereke: "Orta Asiya ilə Türkiyə arasında yükdaşımaların yarısı Zəngəzur dəhlizindən keçə bilər"

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