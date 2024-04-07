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Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией Решение о ратификации "Соглашения между правительствами Турции, Азербайджана и Грузии о предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", подписанное 18 августа 2022 года в Ба
Инфраструктура
7 апреля 2024 г. 13:16
Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Решение о ратификации "Соглашения между правительствами Турции, Азербайджана и Грузии о предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", подписанное 18 августа 2022 года в Баку, было опубликовано в официальной газете за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, с азербайджанской стороны соглашение подписал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, и.о. председателя Шахин Багиров, с турецкой стороны - заместитель министра торговли, глава таможенного департамента Рза Туна Турагай, с грузинской стороны - генеральный директор Службы доходов этой страны Леван Какава.

Документ направлен на осуществление электронного обмена первичными данными для облегчения таможенных процедур для товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории трех государств.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında imzalanmış sənədi təsdiqləyib

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