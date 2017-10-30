Эрдоган: Мы объявляем о создании непрерывного железнодорожного сообщения из Лондона в Китай

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) окажет положительное влияние на укрепление и расширение связей в экономической и других сферах между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на официальной церемонии открытия БТК в Баку.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в своем письме отметил, что БТК станет стимулом для укрепления не только экономических, но и культурных связей.

Затем на церемонии выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган отметил, что он рад присутствовать на церемонии открытия БТК: "С запуском БТК завершается основная часть среднего транспортного коридора. Таким образом, мы объявляем о создании непрерывного железнодорожного сообщения из Лондона в Китай".