​Эрдоган: БТК может быть продлен до Средней Азии

Сегодня мы столкнулись с международным кризисом из-за распространения пандемии коронавируса. А это негативно влияет на торговлю между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на чрезвычайном саммите Тюркского совета в формате видеоконференции.

"Мы должны реализовывать практические решения в таких областях, как транспорт, таможня. Мы можем продлить железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, построенную для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Средней Азии. Мы стараемся перевозить по БТК 3 500 тонн грузов в сутки", - сказал он.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время, затрачиваемое на грузоперевозки.

Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам. По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.