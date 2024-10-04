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Энике Дьёрфи: Австрия намерена активно использовать Средний коридор для грузоперевозок

Энике Дьёрфи: Австрия намерена активно использовать Средний коридор для грузоперевозок Федеральные железные дороги Австрии намерены активно использовать Средний коридор для грузоперевозок между Европой, Центральной Азией и Китаем.
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 16:12
Энике Дьёрфи: Австрия намерена активно использовать Средний коридор для грузоперевозок

Федеральные железные дороги Австрии намерены активно использовать Средний коридор для грузоперевозок между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Об этом Report заявила руководитель по связям с Евразией и Центральной Азией Федеральных железных дорог Австрии Энике Дьёрфи.

По ее словам, Австрия рассматривает коридор не только для грузоперевозок между Европой и Центральной Азией, но и для транспортировки между Китаем и Европой.

"Восточная Азия представляет собой крайне важный регион для Австрии. Наша страна, расположенная в самом сердце Европы, служит связующим звеном между Азией и континентом, а также между Восточной и Западной Европой. Наша цель - расти и развиваться вместе с партнерами в этом регионе, предлагая нашим клиентам высококачественный и надежный продукт", - отметила Дьёрфи.

Энике Дьёрфи приняла участие в консультативном совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут", которое состоялось 20 сентября в Баку. Австрия намерена присоединиться к этой ассоциации.

"Мы сотрудничаем с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и работаем над рядом проектов. Эти проекты направлены на обмен опытом и оптимизацию грузоперевозок из Европы в Азербайджан и обратно", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyanın dəmir yolu rəsmisi: "Orta Dəhlizlə yük daşınmasına dair böyük planlarımız var"

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