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Emirates заказала у Boeing самолеты более чем на 50 млрд долларов

Emirates заказала у Boeing самолеты более чем на 50 млрд долларов Авиаперевозчик Emirates Airline заключил контракт на закупку самолетов у компании Boeing Co. на сумму 52 млрд долларов на авиасалоне в Дубае.
Инфраструктура
13 ноября 2023 г. 15:41
Emirates заказала у Boeing самолеты более чем на 50 млрд долларов

Авиаперевозчик Emirates Airline заключил контракт на закупку самолетов у компании Boeing Co. на сумму 52 млрд долларов на авиасалоне в Дубае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Associated Press.

Подписание контракта состоялось в понедельник в ходе пресс-конференции, в которой принял участие наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед аль-Мактум.

Кроме того, бюджетная авиакомпания FlyDubai, также входящая в холдинг Emirates Group, заказала 30 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Они станут первыми широкофюзеляжными самолетами для компании.

На прошлой неделе группа Emirates отчиталась о рекордной чистой прибыли за первое полугодие, составившей 2,7 млрд долларов. За тот же период годом ранее компания заработала 1,2 млрд долларов.

Airbus, основной конкурент Boeing, в рамках авиасалона может получить заказ на 355 самолетов, включая 250 узкофюзеляжных A321neo, от турецкой Turkish Airlines, ранее сообщило турецкое новостное агентство Anadolu.

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Версия на английском языке Emirates orders aircraft worth over $50B from Boeing

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