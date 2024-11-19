Emirates продлила ограничения на полеты в Ирак и Ливан

Флагманская авиакомпания Emirates продлила ограничения на полеты в Ирак и Ливан, введенные после очередной эскалации на Ближнем Востоке, до 30 ноября и 31 декабря соответственно.

Флагманская авиакомпания Emirates продлила ограничения на полеты в Ирак и Ливан, введенные после очередной эскалации на Ближнем Востоке, до 30 ноября и 31 декабря соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном на его сайте.

"Рейсы Emirates в Багдад и обратно отменены до 30 ноября 2024 года включительно. <...> Рейсы Emirates по маршруту Дубай - Бейрут отменены до 31 декабря 2024 года включительно", - сказано в заявлении.

Авиакомпания также отметила, что пассажиры транзитных рейсов, следующие в Бейрут и Багдад через Дубай, не будут допущены на посадку в пункте отправления до дальнейшего уведомления.