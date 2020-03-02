Emirates ограничила азербайджанским туристам полеты в Саудовскую Аравию

Дубайская авиакомпания "Emirates" ограничила пассажирам из Азербайджана перелеты в Саудовскую Аравию в рамках ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Report со ссылкой на Gulf Business.

Отмечается, что ограничение вступило в силу с 27 февраля согласно директиве, изданной министерством иностранных дел Саудовской Аравии, до дальнейшего уведомления.

Так, ограничения распространяется на имеющих туристические визы граждан Китая и ЮАР (Гонконг и Макао), Ирана, Италии, Кореи, Японии, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Пакистана, Афганистана, Филиппин, Сингапура, Индии, Ливана, Сирии, Йемена, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Сомали и Вьетнама.

Наряду с этим в авиакомпании заявили, что ограничения также распространяются на людей, желающих совершить умру (малое паломничество – ред.) в саудовскую Мекку.

Уточняется, что все, кого затронули эти изменения, могут обратиться в турагентства либо офисы "Emirates" для возмещения или перебронирования билетов.

Ранее Саудовская Аравия приостановила выдачу туристических виз для граждан 22 стран, в том числе Азербайджана.

У двух прибывших из Ирана граждан Азербайджана обнаружили коронавирус.







