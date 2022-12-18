Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на мероприятии, организованном в Зангиланском аэропорту, в ходе визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Зангиланский район.

«В целом мы приступили к строительству жилых домов и поселков в освобожденных от оккупации городах. Несомненно, сохранение культурного наследия является еще одним важным нашим приоритетом. В настоящее время реставрируются мечети Джума и Гияслы в Агдаме, дворец Панахали хана – Имарат. У нас будут музеи под открытым небом в Агдаме и Физули», - сказал Э.Гусейнов.

Помимо того, спецпредставитель отметил, что в Агдаме и Физули будет начато строительство двух центральных больниц.