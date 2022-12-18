О нас

Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки
Инфраструктура
18 декабря 2022 г. 15:41
Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на мероприятии, организованном в Зангиланском аэропорту, в ходе визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Зангиланский район.

«В целом мы приступили к строительству жилых домов и поселков в освобожденных от оккупации городах. Несомненно, сохранение культурного наследия является еще одним важным нашим приоритетом. В настоящее время реставрируются мечети Джума и Гияслы в Агдаме, дворец Панахали хана – Имарат. У нас будут музеи под открытым небом в Агдаме и Физули», - сказал Э.Гусейнов.

Помимо того, спецпредставитель отметил, что в Агдаме и Физули будет начато строительство двух центральных больниц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: “Füzuli Mərkəzi Parkı və Ağdam Meşə Parkının layihə planı hazırlıq mərhələsindədir”

Экслюзивные новости

Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi