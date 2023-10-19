Эмин Гусейнов: Процесс заселения Агдама может начаться с середины 2025 года

С середины 2025 года может начаться процесс заселения города Агдама и его окрестностей.

С середины 2025 года может начаться процесс заселения города Агдама и окрестных сел.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам cпециальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Сегодня в Агдаме ведутся масштабные строительные работы. Уже заложен фундамент 3 кварталов, в двух из которых начаты работы. В ближайшее время будет заложен фундамент еще 3 кварталов. Начиная с середины 2025 года, мы сможем начать заселение Агдама и его окрестностей", - сказал Э.Гусейнов.