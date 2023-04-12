Эмин Гусейнов: Процесс переселения в Карабах будет непрерывным

Процесс переселения на освобожденные территории Азербайджана станет непрерывным.

Процесс переселения на освобожденные территории Азербайджана станет непрерывным.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

"Сейчас завершается работа над проектами по созданию базовой инфраструктуры в этих районах. В следующем году мы станем свидетелями завершения большей части этих работ. С прокладкой дорожных, коммуникационных и других инфраструктурных линий в Карабахе будут созданы все необходимые условия для возвращения жизни на эти земли. Великое возвращение уже началось с переселения жителей в зангиланское село Агалы, расположенное в Восточном Зангезуре. После этого процесс переселения станет непрерывным", - сказал он.

Э.Гусейнов подчеркнул, что районы, расположенные на бывшей линии соприкосновения, входят в территорию Карабахского экономического района: "Благодаря усилиям группы разминирования и в Агдаме, и в Физули мы смогли ускорить нашу работу. Азербайджанское государство восстанавливает Карабах за счет собственных сил. Есть все условия для возрождения Карабаха".