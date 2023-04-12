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Эмин Гусейнов: Процесс переселения в Карабах будет непрерывным

Эмин Гусейнов: Процесс переселения в Карабах будет непрерывным Процесс переселения на освобожденные территории Азербайджана станет непрерывным.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 13:17
Эмин Гусейнов: Процесс переселения в Карабах будет непрерывным

Процесс переселения на освобожденные территории Азербайджана станет непрерывным.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

"Сейчас завершается работа над проектами по созданию базовой инфраструктуры в этих районах. В следующем году мы станем свидетелями завершения большей части этих работ. С прокладкой дорожных, коммуникационных и других инфраструктурных линий в Карабахе будут созданы все необходимые условия для возвращения жизни на эти земли. Великое возвращение уже началось с переселения жителей в зангиланское село Агалы, расположенное в Восточном Зангезуре. После этого процесс переселения станет непрерывным", - сказал он.

Э.Гусейнов подчеркнул, что районы, расположенные на бывшей линии соприкосновения, входят в территорию Карабахского экономического района: "Благодаря усилиям группы разминирования и в Агдаме, и в Физули мы смогли ускорить нашу работу. Азербайджанское государство восстанавливает Карабах за счет собственных сил. Есть все условия для возрождения Карабаха".

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Qarabağa köç davamlı bir prosesə çevriləcək"

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