Эмин Гусейнов: Процесс переселения в Карабах будет непрерывным

Процесс переселения на освобожденные территории Азербайджана станет непрерывным.
Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.
"Сейчас завершается работа над проектами по созданию базовой инфраструктуры в этих районах. В следующем году мы станем свидетелями завершения большей части этих работ. С прокладкой дорожных, коммуникационных и других инфраструктурных линий в Карабахе будут созданы все необходимые условия для возвращения жизни на эти земли. Великое возвращение уже началось с переселения жителей в зангиланское село Агалы, расположенное в Восточном Зангезуре. После этого процесс переселения станет непрерывным", - сказал он.
Э.Гусейнов подчеркнул, что районы, расположенные на бывшей линии соприкосновения, входят в территорию Карабахского экономического района: "Благодаря усилиям группы разминирования и в Агдаме, и в Физули мы смогли ускорить нашу работу. Азербайджанское государство восстанавливает Карабах за счет собственных сил. Есть все условия для возрождения Карабаха".