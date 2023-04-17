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Эмин Гусейнов: Подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут

Эмин Гусейнов: Подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут Генеральные планы городов Агдам и Физули и утверждены Кабинетом министров. Также подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 13:49
Эмин Гусейнов: Подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут

Генеральные планы городов Агдам и Физули и утверждены Кабинетом министров. Также подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов заявил на научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий", состоявшейся в Шемахе.

По словам Э.Гусейнова также начаты проектные работы, связанные с другими регионами.

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Master plans of Sugovushan and Hadrut settlements ready
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Suqovuşan və Hadrut qəsəbələrinin baş planları artıq hazırdır"

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