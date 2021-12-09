Эмин Гусейнов: Подготовлен план мероприятий для ускорения работ в Карабахе

"Мы подготовили специальный план мероприятий для ускорения работ в Карабахском экономическом районе".

"Мы подготовили специальный план мероприятий для ускорения работ в Карабахском экономическом районе".

Об этом Report рассказал спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Осуществляемый в селе Агалы Зангиланского района проект "Умного села" – пилотный. В "Умном селе" применяются все передовые технологии. Проводятся тренинги для семей, которые будут туда переселены. В ближайшее время в село планируется переселить группу лиц", - отметил спецпредставитель.

По словам Э.Гусейнова, ведется работа по проектированию села Довлетярлы Физулинского района на основе концепции "Умного села": "Мы надеемся, что в ближайшее время работы по проектированию завершатся. Это пилотные проекты. Массовое заселение населения - непростая работа, процесс осуществляется в соответствии с принятым стратегическим планом действий. После завершения процесса очистки от мин освобожденных территорий, создания базовой инфраструктуры параллельно необходимо сформировать социальную и физическую инфраструктуру. Необходимо строительство школ, больниц, административных зданий. Есть конкретный план действий по этим проектам. Кроме того, есть Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. На основе распоряжения президента Ильхама Алиева утверждено спецпредставительство Карабахского экономического района. Мы готовим специальный план мероприятий для ускорения строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Карабахского экономического района. Надеюсь, что эти работы своевременно завершатся, и все проекты будут успешно реализованы".

Что касается конкретных проектов, Э.Гусейнов добавил, что утверждены генпланы городов Физули и Агдам: "Несколько строительных проектов находятся в процессе проектирования и их фундамент заложен".