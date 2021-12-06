Эмин Гусейнов: На освобожденных от оккупации территориях будут возведены "умные здания"

"Строительство линии электропередачи до центра города Агдам заняло ровно год".
Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на научно-практической конференции на тему "Возможности инновационного экономического развития освобожденных территорий".
"В город Агдам уже проведено электричество. Надеемся, что после восстановления инфраструктуры в Карабахе начнется строительство первых жилых кварталов. На освобожденных от оккупации территориях строятся школы, больницы. Также отмечу, что в Агдамском промышленном парке действуют пять резидентов", - сказал Э.Гусейнов.
По его словам, должны быть внедрены существующие на сегодняшний день системы: "Уже после этого мы сможем говорить об инновациях. В первую очередь речь идет о восстановлении инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. А затем - обеспечение возвращения людей на эти земли. На освобожденных территориях много возможностей, там должны быть возведены "умные деревни", "умные города", а также "умные здания", цифровые системы восстановления. Сегодня есть очень интересные проекты в этом направлении".