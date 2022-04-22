Эмин Гусейнов: Идет проектирование второго “умного села”

В настоящее время идет проектирование второго “умного села”, которое будет создано в селе Делетярлы Физулинского района. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в

В настоящее время идет проектирование второго “умного села”, которое будет создано в селе Довлетъярлы Физулинского района.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов.



“В этом "умном селе" будут созданы рабочие места, важная инфраструктура. Ожидается, что это "умное село" будет больше, чем первое, созданное в селе Агалы Зангиланского района. По завершении проекта в ней будет около 1500 домов. После завершения проектирования будет объявлен тендер на реализацию этого проекта”, - сказал Э.Гусейнов.



Фундамент второго “умного села” был заложен 17 октября прошлого года президентом Ильхамом Алиевым. Во всем мире аналогичные проекты имеют целью приостановить приток людей из сельских районов в города, создание рабочих мест в сельской местности и возможность людям зарабатывать себе на жизнь. Это также позволяет сельским жителям иметь доступ к государственным услугам.