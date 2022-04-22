О нас
Аудио новости

Эмин Гусейнов: Идет проектирование второго “умного села”

Эмин Гусейнов: Идет проектирование второго “умного села” В настоящее время идет проектирование второго “умного села”, которое будет создано в селе Делетярлы Физулинского района. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в
Инфраструктура
22 апреля 2022 г. 19:17
Эмин Гусейнов: Идет проектирование второго “умного села”

В настоящее время идет проектирование второго “умного села”, которое будет создано в селе Довлетъярлы Физулинского района.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов.

“В этом "умном селе" будут созданы рабочие места, важная инфраструктура. Ожидается, что это "умное село" будет больше, чем первое, созданное в селе Агалы Зангиланского района. По завершении проекта в ней будет около 1500 домов. После завершения проектирования будет объявлен тендер на реализацию этого проекта”, - сказал Э.Гусейнов.

Фундамент второго “умного села” был заложен 17 октября прошлого года президентом Ильхамом Алиевым. Во всем мире аналогичные проекты имеют целью приостановить приток людей из сельских районов в города, создание рабочих мест в сельской местности и возможность людям зарабатывать себе на жизнь. Это также позволяет сельским жителям иметь доступ к государственным услугам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: “Hazırda ikinci “Ağıllı kənd”in layihələndirilməsi gedir”

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi