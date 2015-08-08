Исполнительный директор: Внедрение самолетов Embraer позволит AZAL расширять свою маршрутную сеть

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "С момента включения в свой авиапарк самолетов Embraer, между нами и AZAL установилось плодотворное сотрудничество, основывающееся на уважении".

Об этом Report заявил исполнительный директор бразильской авиастроительной компании Embraer Пауло Сезар Силва.

По его словам, отношения между двумя компаниями возникли еще до того, как AZAL начал закупать их самолеты: "До этого мы работали с управлением AZAL для того, чтобы понять требования компании и узнать, как самолеты Embraer могут быть использованы в сети AZAL".

П.С.Силва также отметил, что внедрение самолетов бразильской компании в авиапарк AZAL позволяет азербайджанскому авиаперевозчику серьезно снизить цены на билеты и с выгодой расширять свою маршрутную сеть, защищая при этом свои позиции на рынке.

Отметим, что AZAL имеет в своем авиапарке 4 самолета Е-190, рассчитанных на 106 мест, и 2 самолета Е-170, рассчитанных на 76 мест. AZAL также ожидает доставки двух самолетов Е-190. Общая сумма сделки составила 180 млн. долларов. Покупка самолетов была связана с обновлением авиапарка и заменой самолетов с турбовинтовым двигателем.

С 1 августа AZAL объявил о начале своих лоу-кост направлений в ряд городов, таких как Москва, Дубай, Анталья и Стамбул. Для полетов в эти города будут использованы самолеты Embraer.