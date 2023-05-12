Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA заключил соглашение с компанией NetJets на поставку до 250 самолетов Praetor 500.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сумма сделки превышает 5 млрд долларов. Помимо поставки воздушных судов, соглашение включает услуги по их обслуживанию.
Ожидается, что поставки начнутся в 2025 году.
Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. Компания специализируется на производстве бизнес-джетов и небольших региональных самолетов, конкурируя в этом сегменте с канадской Bombardier.
NetJets Inc. - подразделение Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета в сфере авиационного лизинга. Компания является мировым лидером в сфере лизинга корпоративных самолетов.