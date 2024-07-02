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Эльшад Нуриев: На стадии заключения находятся контракты на строительство 6 судов

Эльшад Нуриев: На стадии заключения находятся контракты на строительство 6 судов На Бакинском судостроительном заводе на стадии заключения находятся контракты по четырем сухогрузам, одному патрульному катеру и одному пожарному судну.
Инфраструктура
2 июля 2024 г. 13:52
Эльшад Нуриев: На стадии заключения находятся контракты на строительство 6 судов

На Бакинском судостроительном заводе на стадии заключения находятся контракты по четырем сухогрузам, одному патрульному катеру и одному пожарному судну.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ООО "Бакинский судостроительный завод" Эльшад Нуриев, информируя президента Азербайджана Ильхама Алиева о деятельности предприятия.

По его словам, на заводе, где работают в общей сложности 1046 человек, продолжается строительство одного парома типа Ro-Pax, двух танкеров и одного дноуглубительного судна. Два танкера, четыре водолазных и три скоростных пассажирских судна находятся в стадии проектирования. Завод подписал контракты на строительство пяти торговых и восьми служебных судов.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Nuriyev: “Bakı Gəmiqayırma Zavodunda tikiləcək 6 gəmi müqavilə mərhələsindədir”

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