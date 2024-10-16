Эльнур Солтанов: Женщины больше страдают от последствий изменения климата, связанных с водными ресурсами

Главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов считает, что женщины больше страдают от последствий изменения климата, связанных с водными ресурсами.

Главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов считает, что женщины больше страдают от последствий изменения климата, связанных с водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции в Баку на тему "Вода и гендерное равенство".

По его словам, в числе таких последствий – повышение уровня мирового океана, высыхание Каспийского моря и озера Урмия, сокращение ресурсов пресной воды, засуха, наводнения, ураганы и пр. По некоторым подсчетам, до 90% последствий изменения климата влияют на людей, природу и живые организмы посредством воды, заявил Солтанов.

Солтанов также считает, что участие женщин в принятие политических решениях, касающихся регулирования водных проблем, относительно невысоко. Между тем, женщины больше всех страдают от последствий изменения климата, сказал он.

Главный исполнительный директор COP29 заявил, что мужчины по сравнению с женщинами работают в более высокооплачиваемых отраслях экономики. "Женщины же вынуждены больше заниматься бытом. Эта работа труднее, но она не создает добавленной стоимости, ее труд не монетизируется", - подчеркнул он.

Солтанов также заявил, что в быту женщины ответственны за питьевую воду, приготовление пищи, уборку и санитарию, а при стихийных бедствиях женщины погибают чаще, из-за физической слабости по сравнению с мужчинами.