Эльнур Солтанов: В Карабахе устанавливается система центрального отопления

В Карабахе устанавливается система центрального отопления.

В Карабахе устанавливается система центрального отопления.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Поворотным моментом для нас в вопросе тепловой энергии стал Карабах. Как вы знаете, эта территория объявлена зоной "зеленой энергии", и мы поставили цель достичь нулевых выбросов к 2050 году. Почему важна центральная система? Потому что она дешевле и безопаснее", - сказал он.