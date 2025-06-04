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Эльнур Солтанов: В Карабахе устанавливается система центрального отопления

Эльнур Солтанов: В Карабахе устанавливается система центрального отопления В Карабахе устанавливается система центрального отопления.
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 12:12
Эльнур Солтанов: В Карабахе устанавливается система центрального отопления

В Карабахе устанавливается система центрального отопления.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Поворотным моментом для нас в вопросе тепловой энергии стал Карабах. Как вы знаете, эта территория объявлена зоной "зеленой энергии", и мы поставили цель достичь нулевых выбросов к 2050 году. Почему важна центральная система? Потому что она дешевле и безопаснее", - сказал он.

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Версия на английском языке Elnur Soltanov: Central heating system being installed in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Qarabağda mərkəzi istilik sistemi quraşdırılır"

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