Эльнур Солтанов: В Азербайджане тестируют использование тепловых насосов

12:26 На освобожденных территориях Азербайджана - в отдаленных населенных пунктах проводятся эксперименты по применению тепловых насосов.

На освобожденных территориях Азербайджана - в отдаленных населенных пунктах - проводятся эксперименты по применению тепловых насосов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Эта технология пока до конца не доработана и дорогостоящая. В ЕС работы по ее применению сначала велись быстро, потом несколько замедлились. Специалистов в этой области мало. Эта технология, идя вразрез с законами физики, имеет коэффициент эффективности 300% и очень странная, похожа на кондиционер. С ее применением в будущем не будет необходимости в газе. Однако у нас нет намерений применять в Азербайджане непроверенные технологии", - сказал он.

Замминистра также прокомментировал газоснабжение в многоквартирных домах.

По его словам, если такие дома имеют центральное отопление и централизованную систему снабжения горячей водой, то проведение газа в них теряет смысл: "На кухне можно использовать более эффективные технологии, плиты, работающие исключительно на электричестве. Это означает, что внутренняя газовая сеть здания может не понадобиться. Хочу сказать, что в законе могут быть такие странные и приятные моменты. Это может снизить общие инфраструктурные расходы в здании, а также это безопасно".