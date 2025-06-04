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Эльнур Солтанов: В Азербайджане тестируют использование тепловых насосов

Эльнур Солтанов: В Азербайджане тестируют использование тепловых насосов 12:26 На освобожденных территориях Азербайджана - в отдаленных населенных пунктах проводятся эксперименты по применению тепловых насосов.
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 12:56
Эльнур Солтанов: В Азербайджане тестируют использование тепловых насосов

На освобожденных территориях Азербайджана - в отдаленных населенных пунктах - проводятся эксперименты по применению тепловых насосов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Эта технология пока до конца не доработана и дорогостоящая. В ЕС работы по ее применению сначала велись быстро, потом несколько замедлились. Специалистов в этой области мало. Эта технология, идя вразрез с законами физики, имеет коэффициент эффективности 300% и очень странная, похожа на кондиционер. С ее применением в будущем не будет необходимости в газе. Однако у нас нет намерений применять в Азербайджане непроверенные технологии", - сказал он.

Замминистра также прокомментировал газоснабжение в многоквартирных домах.

По его словам, если такие дома имеют центральное отопление и централизованную систему снабжения горячей водой, то проведение газа в них теряет смысл: "На кухне можно использовать более эффективные технологии, плиты, работающие исключительно на электричестве. Это означает, что внутренняя газовая сеть здания может не понадобиться. Хочу сказать, что в законе могут быть такие странные и приятные моменты. Это может снизить общие инфраструктурные расходы в здании, а также это безопасно".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ucqar ərazilərdə istilik nasoslarının tətbiqini nəzərdən keçirir

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