Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Эльнур Алиев на сегодняшней пресс-конференции.

"Водные ресурсы Азербайджана составляют 26,2 млрд кубометров, водные ресурсы Грузии в 4 раза больше – 108 млрд кубометров, а водные ресурсы Армении в 1,5 раза больше наших - 40 млрд кубометров. Грузия и Армения вместе обладают водными ресурсами в объеме 148 млрд кубометров, что в 5,7 раза больше, чем у Азербайджана. Наша страна владеет 15% водных ресурсов Южного Кавказа, Грузия - 62%, а Армения - 23%", - отметил он.

Алиев также добавил, что Азербайджан сохраняет преимущество в площади сельскохозяйственных угодий. "В нашей стране этот показатель составляет 4,6 млн га, в Грузии - 3 млн га, а в Армении - 1,1 млн га. В итоге, сельскохозяйственные угодья Грузии и Армении вместе (4,1 млн га) меньше показателя Азербайджана", - сказал он.