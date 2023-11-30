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Эльнур Алиев: Сотрудничество с ВЭФ направлено на расширение цифровой торговли в Азербайджане

Эльнур Алиев: Сотрудничество с ВЭФ направлено на расширение цифровой торговли в Азербайджане Партнерство между Центром анализа и координации IV промышленной революции Министерства экономики и Всемирным экономическим форумом направлено на расширение цифровой торговли в стране.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 12:04
Эльнур Алиев: Сотрудничество с ВЭФ направлено на расширение цифровой торговли в Азербайджане

Партнерство между Центром анализа и координации IV промышленной революции Министерства экономики и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) направлено на расширение цифровой торговли в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на инновационном саммите InMerge в Баку.

Замминистра отметил, что проект "Развитие цифровой торговли в Азербайджане" призван создать больше инвестиционных возможностей, объединив две инновационные концепции, такие как LDI и InvesTech.

"Внедрив такие современные решения, как искусственный интеллект, мы намерены содействовать инвестициям и обеспечить эффективное управление ими. В целом, это сотрудничество подчеркивает нашу приверженность построению сильной цифровой экономики", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Dünya İqtisadi Forumu ilə əməkdaşlıq "Azərbaycanda Rəqəmsal Ticarətin İnkişafı" layihəsinə yönələcək"

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