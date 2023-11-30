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Эльнур Алиев: Планируется создание цифровых двойников городов

Эльнур Алиев: Планируется создание цифровых двойников городов В Азербайджане планируется создание цифровых двойников городов.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 11:47
Эльнур Алиев: Планируется создание цифровых двойников городов

В Азербайджане планируется создание цифровых двойников городов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на инновационном саммите InMerge в Баку.

Замминистра отметил, что внедрение передовых технологий является одним из главных приоритетов правительства.

"В этой связи мы планируем направить значительные инвестиции в развитие сферы инноваций по всей стране. Это предусматривает широкое применение современных технологий, развитие искусственного интеллекта. Приоритетным также является развитие цифровой торговли в стране", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy economy minister announces plans to create digital twins of cities
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Şəhərlərin rəqəmsal əkizləri yaradılacaq"

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