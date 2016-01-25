​Электропоезд Баку-Ялама-Баку скоро возобновит работу

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ С учетом многочисленных просьб пассажиров с 1 февраля 2016 год электропоезд №611/612 начнет курсировать по маршруту Баку-Ялама-Баку. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

С этой даты курсирующий по маршруту Баку-Хачмаз-Кешля электропоезд №6803/6804 прекратит работу.

До сведения пассажиров доводится, что время отбытия электропоезда Баку-Ялама-Баку с Бакинской пассажирской станции - 20:00, прибытия в Баку - 09:15. Поезд достигнет станции Ялама в 01:10, а в 03:30 отправится обратно в Баку.