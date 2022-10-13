Электроподстанция метро 28 Мая будет реконструирована

В следующем году будет реконструирована электрическая подстанция метро 28 Maя ЗАО "Бакинский метрополитен".

В следующем году будет реконструирована электрическая подстанция метро 28 Maя ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, работы по модернизации выполнит Siemens Smart Infrastructure.

После начала сотрудничества с этой компанией на подстанциях устанавливается только оборудование, сообщили в акционерном обществе, в результате отпадает необходимость адаптировать различное оборудование к общим требованиям системы, что позволит более эффективно его эксплуатировать.

Оборудование Siemens уже установлено на станции İçərişəhər, электродепо Nərimanov (2 подстанции) и новой 35 кВ-ной подстанции на станции 8 Ноября.