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Электроподстанция метро 28 Мая будет реконструирована

Электроподстанция метро 28 Мая будет реконструирована В следующем году будет реконструирована электрическая подстанция метро 28 Maя ЗАО "Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
13 октября 2022 г. 16:07
Электроподстанция метро 28 Мая будет реконструирована

В следующем году будет реконструирована электрическая подстанция метро 28 Maя ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, работы по модернизации выполнит Siemens Smart Infrastructure.

После начала сотрудничества с этой компанией на подстанциях устанавливается только оборудование, сообщили в акционерном обществе, в результате отпадает необходимость адаптировать различное оборудование к общим требованиям системы, что позволит более эффективно его эксплуатировать.

Оборудование Siemens уже установлено на станции İçərişəhər, электродепо Nərimanov (2 подстанции) и новой 35 кВ-ной подстанции на станции 8 Ноября.

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Версия на азербайджанском языке Фото“28 May” metrostansiyasının elektrik təchizatı sistemi tam yenilənəcək

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