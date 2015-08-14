​Электронные карты Гянджи и Шеки будут готовы в ближайший год

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Процесс разработки электронных карт Гянджи и Шеки будет завершен в первой половине 2016 года. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рафиг Джалилов.

Как сообщает Report, представитель комитета отметил, что сейчас создается упрощенная кадастровая база по 53 городам и районам страны.

"Мы планируем завершить создание совершенной кадастровой базы, которая охватит всю республику, в 2018 году", - отметил Р.Джалилов.