Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца

В связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт будет временно приостановлено движение электричек

В связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт будет временно приостановлено движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезда не будут курсировать в период с 10 августа по 10 ноября. В это время поезда не будут следовать в направлении станций Баладжари и Хырдалан.

Работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт проводит Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Железнодорожный мост, который в настоящее время расположен на территории Хырдаланского круга, мешает продолжению этих работ. По этой причине на месте старого моста будет построен новый однопролетный арочный мост.

В период строительства моста пассажиры, следующие из Сумгайыта в Баку и обратно, смогут пользоваться поездами, которые двигаются по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.