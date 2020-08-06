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Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца

Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца В связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт будет временно приостановлено движение электричек
Инфраструктура
6 августа 2020 г. 15:16
Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца

В связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт будет временно приостановлено движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на  ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезда не будут курсировать в период с 10 августа по 10 ноября. В это время поезда не будут следовать в направлении станций Баладжари и Хырдалан.

Работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт проводит Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Железнодорожный мост, который в настоящее время расположен на территории Хырдаланского круга, мешает продолжению этих работ. По этой причине на месте старого моста будет построен новый однопролетный арочный мост.

В период строительства моста пассажиры, следующие из Сумгайыта в Баку и обратно, смогут пользоваться поездами, которые двигаются по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Xırdalan-Sumqayıt qatarlarının hərəkəti 3 ay müddətinə dayandırılacaq

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