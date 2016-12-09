Электричка Сумгайыт-Баку задержалась в пути - ОБНОВЛЕНО

*** Первая новость опубликована в 10:41

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в движении утренней электрички Сумгайыт-Баку возникли проблемы.

Как сообщил находящийся на месте событий корреспондент Report, поезд остановился вблизи поселка Джейранбатан.

По словам машиниста, задержка произошла по технической причине, а точнее, сбоя в подаче электричества из-за сильного ветра.

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Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, следующая из Сумгайыта в Баку электричка совершила вынужденную остановку вблизи поселка Джейранбатан.

"Из-за сильного ветра опора линии электропередачи упала на рельсы. Мы уже отправили на место события технических работников. Поезд вынужден был вернуться на Сумгайытскую пассажирскую станцию. На станции находится 150 пассажиров, которым будет возмещена стоимость билетов", - добавил Н.Азмамедов.