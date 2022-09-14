Электричка Баку-Сумгайыт будет курсировать по прежнему графику

С завтрашнего дня возобновляется прежний график движения скоростных электропоездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку и электричек Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку. Некоторые рейсы с небольшими изменениями в расписании будут работать по традиционному графику.

С завтрашнего дня возобновляется прежний график движения скоростных электропоездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку и электричек Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку. Некоторые рейсы с небольшими изменениями в расписании будут работать по традиционному графику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО" Азербайджанские железные дороги".

Также будет скорректирован график движения скоростных пассажирских поездов Баку-Гянджа-Баку.

Напомним, что с 3 по 14 сентября в связи с ремонтом на участке Биладжари – Кешля были внесены временные изменения в расписание электропоездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.