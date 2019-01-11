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    Электричка Баку-Сумгайыт-Баку не будет работать два дня

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Движение электричек по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будет отменено на два дня.

    Как сообщает Report, об этом сказала  начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

    По ее словам, в связи с ремонтно-восстановительными работами на железнодорожных путях Сумгайытской пассажирской станции 12 и 13 января 2019 года отменяется движение электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

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