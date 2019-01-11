Электричка Баку-Сумгайыт-Баку не будет работать два дня

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Движение электричек по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будет отменено на два дня.
Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.
По ее словам, в связи с ремонтно-восстановительными работами на железнодорожных путях Сумгайытской пассажирской станции 12 и 13 января 2019 года отменяется движение электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.
Aynur BayramovaАвтор новости