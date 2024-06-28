Эльчин Юсубов: В поселок Суговушан будут переселены 190 семей

В сентябре-октябре текущего года ожидается переселение 190 семей в поселок Суговушан Агдеринского района.

В сентябре-октябре текущего года ожидается переселение 190 семей в поселок Суговушан Агдеринского района.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил на проходящем в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе".

По его словам, в ближайшие годы это число увеличится в несколько раз: "В село Талыш Агдеринского района уже переселены 20 семей".