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Эльчин Юсубов: В поселок Суговушан будут переселены 190 семей

Эльчин Юсубов: В поселок Суговушан будут переселены 190 семей В сентябре-октябре текущего года ожидается переселение 190 семей в поселок Суговушан Агдеринского района.
Инфраструктура
28 июня 2024 г. 11:01
Эльчин Юсубов: В поселок Суговушан будут переселены 190 семей

В сентябре-октябре текущего года ожидается переселение 190 семей в поселок Суговушан Агдеринского района.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил на проходящем в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе".

По его словам, в ближайшие годы это число увеличится в несколько раз: "В село Талыш Агдеринского района уже переселены 20 семей".

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Версия на английском языке Elchin Yusubov: 190 families to be moved to Azerbaijan’s Sugovushan
Версия на азербайджанском языке Elçin Yusubov: “Suqovuşan qəsəbəsinə 190 ailə köçürüləcək”

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