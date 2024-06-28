Эльчин Юсубов: В Ходжалы будут переселены еще 50 семей

В Ходжалы, где обеспечено проживание 50 семей, в ближайшее время будут переселены еще 50 семей.

В Ходжалы, где обеспечено проживание 50 семей, в ближайшее время будут переселены еще 50 семей.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил на проходящем в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе".

По его словам, в этом году 228 семей будут переселены в город Ходжалы, поселок Кяркиджахан, село Малыбейли, село Умудлу Агдеринского района.