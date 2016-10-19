Эльхан Асадов: Строительный сектор Азербайджана ждет большое развитие

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В результате последовательной деятельности главы государства Ильхама Алиева возникли большие надежды на освобождение оккупированных азербайджанских земель. В предстоящие годы на освобожденных от оккупации землях развернется широкая строительная деятельность".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве при министерстве по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов на церемонии открытия XXII Международной выставки строительства в Баку.

"Как заявил президент Ильхам Алиев, несмотря на мировой экономический кризис, Азербайджан не сократит государственные инвестиции в социальную сферу. С учетом этого, в предстоящие годы строительный сектор Азербайджана ждет большое развитие. Поэтому я советую местным и зарубежным компаниям уже сейчас готовится к будущим работам. Дело в том, что освобождение земель, создание инфраструктуры, строительство социальных домов – крупная экономическая задача, которая требует использования более дешевых строительных материалов и технологий в связи с социальной направленностью", - отметил он.

Отметим, что Международная выставка строительства продлится до 22 октября. В ее работе принимают участие около 300 компаний из 26 стран.