Экстренно севший в Баку лайнер "Уральских авиалиний" завтра вылетит в Москву

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который экстренно сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, вылетит в Москву во вторник, 12 марта.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник совершил посадку в Баку, как сообщили в пресс-службе аэропорта, из-за "подозрения командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". В самолете находились 225 человек, в том числе экипаж.

"С пассажирами работают спецслужбы для выяснения всех обстоятельств, после пассажиры будут расселены в гостиницу. В 10:00 по местному времени 12 марта планируется, что они вылетят в Москву на том же самолете" - сообщили в авиакомпании.