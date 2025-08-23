О нас

Экспорт грузов морским транспортом из Азербайджана увеличился в 2,4 раза

Экспорт грузов морским транспортом из Азербайджана увеличился в 2,4 раза Экспорт грузов морским транспортом из Азербайджана увеличился в 2,4 раза
Инфраструктура
23 августа 2025 г. 12:26
Экспорт грузов морским транспортом из Азербайджана увеличился в 2,4 раза

За январь-июль этого года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 370 тыс. 826,23 тонн грузов на сумму $1 млрд 326 млн 456,67 тыс., что на 3,7% и 18,5% меньше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период морским транспортом было экспортировано 111 тыс. 974,53 тонн грузов (в 2,4 раза больше) на сумму $64 млн 10,36 тыс. (на 5,1% меньше в годовом сравнении). Объем импортируемых грузов составил 1 млн 258 тыс. 851,71 тонн (на 23,1% меньше), на сумму $1 млрд 262 млн 446,31 тыс. (на 3,6% меньше).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's seaborne cargo exports more than double in volume
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan dəniz nəqliyyatı ilə yük ixracı 2,4 dəfə artıb

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi