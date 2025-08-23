Экспорт грузов морским транспортом из Азербайджана увеличился в 2,4 раза

За январь-июль этого года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 1 млн 370 тыс. 826,23 тонн грузов на сумму $1 млрд 326 млн 456,67 тыс., что на 3,7% и 18,5% меньше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период морским транспортом было экспортировано 111 тыс. 974,53 тонн грузов (в 2,4 раза больше) на сумму $64 млн 10,36 тыс. (на 5,1% меньше в годовом сравнении). Объем импортируемых грузов составил 1 млн 258 тыс. 851,71 тонн (на 23,1% меньше), на сумму $1 млрд 262 млн 446,31 тыс. (на 3,6% меньше).