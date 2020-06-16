​Экспорт через Астаринский терминал значительно возрос

Экспорт из Ирана в Азербайджан через Астаринский железнодорожный терминал вырос в 2,8 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу, об этом заявил управляющий директор Северной железной дороги Ирана Гулам Гусейн.

По его словам, за первые два месяца календарного года (с 20 марта по 20 мая) соседняя страна экспортировала 41 535 тонн товаров через иранский Астаринский терминал в Азербайджан.

Проект Астаринского грузового терминала в 1,4 км от азербайджано-иранской границы на территории Ирана построен в рамках транспортного коридора “Север-Юг”. Первый тестовый грузовой поезд по железной дороге Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) был отправлен в феврале этого года. Вагоны были разгружены на терминале. Строительство терминала ведется ЗАО “Азербайджанские железные дороги” по двустороннему соглашению, подписанному 13 июня 2017 года. На терминальном комплексе Астара построен общий грузовой терминал и проложены три внутритерминальных железнодорожных линии протяженностью 1 800 метров. Здесь же построена платформа площадью 1 440 кв. м. для перевалки грузов.