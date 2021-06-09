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Эксперты опубликовали рейтинг лучших городов для жизни

Эксперты опубликовали рейтинг лучших городов для жизни Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни и возглавил рейтинг аналитического подразделения британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU)
Инфраструктура
9 июня 2021 г. 11:05
Эксперты опубликовали рейтинг лучших городов для жизни

Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни и возглавил рейтинг аналитического подразделения британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, доклад Global Liveability Index 2021 представлен сегодня компанией EIU.

Крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Окленд получил 96 баллов - на 1,8 балла больше, чем Осака (Япония). Последующие места заняли Аделаида (Австралия) с 94 баллами, Веллингтон (Новая Зеландия) и Токио (Япония) - 93,7 балла и Перт (Австралия) - 93,3 балла. Также в первые 10 лучших городов мира вошли швейцарские Цюрих и Женева, оказавшиеся на седьмом и восьмом месте соответственно, и австралийские Мельбурн, опустившийся со второго на девятое место, и Брисбен, замкнувший десятку лидеров.

Последнее место в списке занял Дамаск (Сирия), а перед ним разместились Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш).

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