Эксперты: Блокировка Суэцкого канала актуализирует Транскаспийский маршрут

Транскаспийский проект станет кульминацией вклада Азербайджана в энергетическую безопасность мира

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз нанес серьезный ущерб глобальной экономике. По предварительным оценкам, неделя простоя в работе канала обошлась мировой экономике в 10 млрд долларов США.

Инцидент в Суэцком канале затронул практически все сферы экономики, в том числе энергетический сектор. Возникли трудности с транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, что привело к росту цен на нефть на мировом рынке. В день аварии рост цен составил около 5%. Текущая ситуация актуализирует реализуемый с участием Азербайджана Транскаспийский международный транспортный маршрут, который берет начало в Китае и призван нарастить грузооборот между странами Центральной Азии, бассейнов Каспийского и Черного морей, Европы.

Report опросил экспертов в связи с данным вопросом.

Национальный секретарь межправительственной комиссии по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Руфат Байрамов отмечает, что инцидент в Суэцком канале действительно создает возможности для актуализации Транскаспийского проекта.

"Нынешняя ситуация - новый шанс и для Транскаспийского коридора" Руфат Байрамов национальный секретарь TRACECA по Азербайджану

"12% грузоперевозок во всем мире осуществляется через Суэцкий канал. Также по этому каналу осуществляется почти 93% грузоперевозок между Китаем и Европой. Ситуация в Суэцком канале актуализирует необходимость диверсификации других существующих коридоров, в то же время является новым шансом и для Транскаспийского коридора. Тем самым создаются хорошие возможности для наращивания грузоперевозок через Азербайджан. Другой проблемой, возникшей во время пандемии, было повышение в несколько раз цен на морские перевозки. Это создает новые возможности для нас, чтобы актуализировать наш собственный коридор и привлечь больше контейнерных грузов. В настоящее время в рамках TRASECA мы также разрабатываем стратегию по увеличению контейнерных грузоперевозок до 2030 года", - сказал он.

Эксперт-экономист Рашад Гасанов отметил, что события в Суэцком канале косвенно влияют на актуальность Транскаспийского маршрута:

"Указанное событие может оказать положительное влияние на прямое и более гибкое участие европейских стран в реализации и финансировании Транскаспийского маршрута" Рашад Гасанов Экономист-эксперт

"Несмотря на то, что Транскаспийский маршрут нацелен на несколько разные регионы, такие ситуации поднимают вопрос диверсификации направлений перевозок. Если подойти к вопросу с этой точки зрения, то актуальность Транскаспийского коридора может возрасти. Транскаспийский проект обсуждается уже много лет. Хотя инцидент в Суэцком канале косвенно повлиял на вопрос об актуальности этого коридора, говорить о прямом влиянии здесь было бы неправильно, поскольку рынки и целевые направления различны. Но косвенно эта проблема актуализирует транскаспийский вопрос, в частности, для европейских рынков. На европейских рынках в последнее время предпринимаются определенные шаги в направлении диверсификации энергоснабжения.

Это является приоритетом их энергетической политики. Инцидент в Суэцком канале также напрямую выявил проблемы с поставками на европейские рынки, в основном, энергетических продуктов. С этой точки зрения, я думаю, что указанное событие в определенной степени может оказать положительное влияние на прямое и более гибкое участие европейских стран в реализации и финансировании Транскаспийского маршрута".

Эксперт-экономист Пярвиз Гейдаров отметил важность Транскаспийского проекта для стран Европы:

"Если будет реализован Транскаспийский маршрут и газовые ресурсы стран Центральной Азии будут поставляться в Европу, то это будет считаться очень важной диверсификацией в сфере поставок энергоносителей на мировые рынки и саму Европу" Пярвиз Гейдаров Эксперт-экономист

"Европа заинтересована в том, чтобы природные ресурсы стран Центральной Азии могли транспортироваться альтернативным путем, то есть в обход России, на мировые рынки или хотя бы к Средиземному морю. Какой-либо шаг от европейских стран в этой области был далек от реальности. Позиция, которую занимает Азербайджан, в том числе в качестве транзитной страны, благодаря благоприятным географическим возможностям, полностью отвечает этим стремлениям европейских государств. По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан уже долгое время осуществляется транспортировка нефти из стран Центральной Азии.

Это сам по себе альтернативный вариант. С вводом в эксплуатацию Южного газового коридора появляется альтернатива для снижения зависимости от России в поставках голубого топлива, что является самой большой проблемой Европы. Кроме того, если будет реализован Транскаспийский маршрут и газовые ресурсы стран Центральной Азии будут поставляться в Европу, то это будет считаться очень важной диверсификацией в сфере поставок энергоносителей на мировые рынки и саму Европу".

Эксперт отметил, что европейские страны сами заинтересованы в реализации этого проекта: "Когда появилась идея Южного газового коридора, стратегическая цель Азербайджана, как и в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан, заключалась в том, чтобы после реализации этого проекта транскаспийский вопрос был вынесен на повестку дня и реализован. Реализация вопроса носит неизбежный характер. В результате снизятся риски нарушения стабильности на мировых рынках, резких скачков цен после таких инцидентов, как в Суэцком канале, и подобные форс-мажоры не создадут серьезных проблем в энергоснабжении мировой экономики.

Я думаю, что как и в случае с проектом Баку-Тбилиси-Джейхан, Европа не должна быть безучастной к Транскаспийскому проекту. Европа сама открыто заявляет, что заинтересована в нем. С этой точки зрения Транскаспийский проект станет кульминацией вклада Азербайджана в энергетическую безопасность мира, и реализация этого проекта значительно ослабит факторы монополизации в вопросах поставок, экспорта и импорта энергоносителей".